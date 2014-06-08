США выделят Украине дополнительно 48 млн долларов

Согласно сообщению, выделяемые средства пойдут на оказание «помощи украинскому правительству в проведении ключевых реформ», усиление правоохранительных органов и укрепление национального единства.

В апреле администрация США подписала с Украиной соглашение о предоставлении ей кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов. Оно носит двусторонний характер, но фактически это часть международной антикризисной помощи Киеву. Однако речь в данном случае идет не о «живых» деньгах, а исключительно о взятом на себя США обязательстве выплатить за Украину 1 млрд долларов, если Киев возьмет в долг эту сумму, а потом не сможет выплатить ее.

Ранее Байден провел двустороннюю встречу с новым президентом Украины Порошенко. На ней заместитель главы американской администрации заявил, что «каждая страна в Европе имеет право выбирать, с кем ей ассоциироваться».

Никто не имеет право в это вмешиваться заметил Байден.

Коснувшись урегулирования ситуации на востоке Украины, вице-президент указал на открывающиеся возможности для мирного решения проблемы. Однако, подчеркнул Байден, это окно возможностей «не будет оставаться открытым до бесконечности». В этой связи США рассчитывают на конструктивную позицию российского руководства.

В заключение вице-президент пообещал Порошенко всемерную поддержку со стороны США.