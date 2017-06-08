Нижнетагильская городская Дума признана лучшей в Свердловской области в номинации «Гласность и открытость»
8 июня 2017, 11:45Политика
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7 июня прошло награждение лучших Дум Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильская городская Дума одержала победу в номинации «Гласность и открытость», пишет «Тагильский рабочий».
Нижнетагильский парламент обошел многих соперников и получил заслуженную награду. Напомним, что до этого сайт администрации города был признан одним из самых открытых.
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