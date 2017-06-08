Нижнетагильская городская Дума признана лучшей в Свердловской области в номинации «Гласность и открытость»

Нижнетагильская городская Дума одержала победу в номинации «Гласность и открытость», пишет «Тагильский рабочий» .

Нижнетагильский парламент обошел многих соперников и получил заслуженную награду. Напомним, что до этого сайт администрации города был признан одним из самых открытых.