Порошенко утвердил план спецоперации в Донецке и Луганске

Президент очень детально утвердил план, который полностью предусматривает все этапы освобождения нашей земли от тех людей, которые там дестабилизируют обстановку сказал он, уточнив, что речь идет о планах в отношении Донецка и Луганска.

Представитель Совбеза отметил, что с возобновлением активной фазы силовой операции на востоке «фактически вся граница (с Россией, прим ИТАР-ТАСС) была закрыта от возможности извне перевезти на территорию Украины тяжелое вооружение».

Даже в Луганской области. Ситуация такая, что вся граница контролируется Вооруженными силами и пограничниками сказал Коваль.

1 июля Президент Украины Петр Порошенко объявил о приостановке действия ранее объявленного им режима прекращения огня и возобновлении силовой операции на юго-востоке Украины. Ответственность за срыв перемирия Порошенко возложил на руководство ополченцев, которое, по его мнению, продемонстрировало «нежелание поддерживать мирный план в целом и прекращение огня в частности».

Мы будем наступать и будем освобождать нашу землю заявил он.