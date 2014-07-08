Порошенко утвердил план спецоперации в Донецке и Луганске
Президент Украины Петр Порошенко утвердил план спецоперации в Донецке и Луганске. Об этом заявил в эфире «5 канала» заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Михаил Коваль.
Президент очень детально утвердил план, который полностью предусматривает все этапы освобождения нашей земли от тех людей, которые там дестабилизируют обстановку сказал он, уточнив, что речь идет о планах в отношении Донецка и Луганска.
Представитель Совбеза отметил, что с возобновлением активной фазы силовой операции на востоке «фактически вся граница (с Россией, прим ИТАР-ТАСС) была закрыта от возможности извне перевезти на территорию Украины тяжелое вооружение».
Даже в Луганской области. Ситуация такая, что вся граница контролируется Вооруженными силами и пограничниками сказал Коваль.
1 июля Президент Украины Петр Порошенко объявил о приостановке действия ранее объявленного им режима прекращения огня и возобновлении силовой операции на юго-востоке Украины. Ответственность за срыв перемирия Порошенко возложил на руководство ополченцев, которое, по его мнению, продемонстрировало «нежелание поддерживать мирный план в целом и прекращение огня в частности».
Мы будем наступать и будем освобождать нашу землю заявил он.
После прекращения действия перемирия Порошенко неоднократно объявлял о готовности вернуться к режиму прекращения огня, но лишь при условии, что на такой шаг пойдут обе противоборствующие стороны. 2 июля главы МИД России, ФРГ, Франции и Украины, собравшиеся в Брюсселе на встречу, посвященную украинскому кризису, заявили, что им удалось согласовать пакет договоренностей о перемирии на юго-востоке Украины. Однако никаких реальных сроков возобновления перемирия названо не было.