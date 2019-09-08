Избирком Свердловской области опубликовал явку на выборы по состоянию на 15:00

По данным на 15:00 активнее всего в Свердловской области идёт голосование на довыборах депутата Думы Тугулымского городского округа по одномандатному избирательному округу №9. Там к этому времени проголосовало почти 44% избирателей.

Также в тройке лидеров по процентам проголосовавших избирателей находятся выборы депутатов городской Думы ГО Верхняя Тура (30,9%) и довыборы депутата Думы Махнёвского муниципального образования ОИО №6 (28,6%).

Меньше всего процент явки на довыборах депутатов Законодательного собрания по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 (8,79%) и довыборах депутата Первоуральской городской Думы по округу №20 (9,98%).

В абсолютных значениях первое место по числу проголосовавших у довыборов депутатов Госдумы (более 86 тысяч проголосовавших избирателей). Второе место по довыборам депутата ЗакСо по Орджоникидзевскому ОИО №11 (более 12 тысяч человек).