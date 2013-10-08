Космической промышленностью в России будет руководить глава АвтоВАЗа Игорь Комаров

Так, Роскосмос возглавит замминистра обороны по науке Олег Остапенко, а ОРКК – руководитель АвтоВАЗ Игорь Комаров. Именно ведомство, которое возглавит Комаров, станет ключевым для развития всей космической отрасли, пишет газета «Ведомости».

Отставка нынешнего главы Роскосмоса Владимира Поповкина произошла из-за реформы ведомства. Кроме того, его критиковали за громкие аварии последней пары лет. Кроме того, по некоторым данным, Владимир Поповкин так и не смог найти общий язык с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, курирующим космическую отрасль.