За последние сутки в России зарегистрировали 11 493 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

6 октября было зафиксировано 11 615 случаев COVID-19, а 7 октября выявили 11 115 заболевших. С начала пандемии коронавирус выявлен у 1 260 112 россиян. За все время пандемии из больниц по выздоровлению выписано 1 002 329 человек, 7 054 из них за последние сутки. Также с 7 по 8 октября подтверждена 191 смерть от инфекции, всего зарегистрировано 22 056 летальных случаев.

