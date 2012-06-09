Полпред Игорь Холманских совершил первую рабочую поездку

Бывшийначальник танкостроительного цеха Уралвагонзавода осмотрелэлектросталеплавильный комплекс и учебный центр завода. Однако техническиминовшествами завода он заинтересовался не сильно, больше внимания уделил простымрабочим.

Конечно,культура производства, отношение людей - удивляет. Видно, что люди гордятсятем, что они делают. Я считаю, что именно здесь у нас работает креативныйкласс.