Полпред Игорь Холманских совершил первую рабочую поездку
9 июня 2012, 11:29Политика
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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел первую рабочую поездку. В новой должности он чуть меньше месяца, и теперь приехал в Первоуральск оценить работу цехов.
Бывшийначальник танкостроительного цеха Уралвагонзавода осмотрелэлектросталеплавильный комплекс и учебный центр завода. Однако техническиминовшествами завода он заинтересовался не сильно, больше внимания уделил простымрабочим.
Конечно,культура производства, отношение людей - удивляет. Видно, что люди гордятсятем, что они делают. Я считаю, что именно здесь у нас работает креативныйкласс.
Фото с сайта vesti-ural.ru
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