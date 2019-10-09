Мэр и директора предприятий обсудили план развития Нижнего Тагила

Руководители предприятий обсудили с мэрией города проблемы, которые связаны с налогами, повышением уровня средней зарплаты, оттоком населения, профориентацией молодежи, а также вопросы медицинского обслуживания тагильчан.

Для нас такие встречи — дополнительная возможность получить обратную связь от тагильчан по вопросам, связанным с развитием города. Мы здесь поднимаем действительно злободневные темы, коммуницируем и в процессе общения находим решения, которые потом совместно претворяем в жизнь,отметил Владислав Пинаев.