Мэр и директора предприятий обсудили план развития Нижнего Тагила
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл заседание совета директоров предприятий, в рамках которого была рассмотрена текущая экономическая ситуация города и перспективы его развития, сообщает пресс-служба администрации города.
Руководители предприятий обсудили с мэрией города проблемы, которые связаны с налогами, повышением уровня средней зарплаты, оттоком населения, профориентацией молодежи, а также вопросы медицинского обслуживания тагильчан.
Для нас такие встречи — дополнительная возможность получить обратную связь от тагильчан по вопросам, связанным с развитием города. Мы здесь поднимаем действительно злободневные темы, коммуницируем и в процессе общения находим решения, которые потом совместно претворяем в жизнь,отметил Владислав Пинаев.
В конце заседания руководителям совета предложили принять участие в подготовке мероприятий, посвященных 300-летию города. Также вынесены рекомендации сохранять социальные гарантии работникам и обеспечивать исполнение обязательств перед бюджетом.