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Медведев пообещал «дать по рукам» покушающимся на бесплатную медицину (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев пообещал «дать по рукам» покушающимся на бесплатную медицину (ВИДЕО)

9 декабря 2015, 17:35ПолитикаMaurice
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