Медведев пообещал «дать по рукам» покушающимся на бесплатную медицину (ВИДЕО)
Объемы бесплатной медицинской помощи в России ограничиваться не будут, всем, кто попытается их урезать, «дадут по рукам», заверил глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Кто будет покушаться — по рукам дадим и по другим частям тела заявил Медведев, пообещав, что тем, кто все-таки рискнет покуситься на «святое», самим придется обращаться за медицинской помощью.
В то же время глава правительства подчеркнул, что «бесплатная» медицинская помощь на самом деле оплачивается за счет средств налогоплательщиков, и эти средства должны расходоваться правильно. Однако урезание гарантий премьер-министр назвал недопустимым.
Там, где их пытаются обрезать, это действительно недопустимо и это требует вмешательства и властей, я имею в виду исполнительные власти, и правоохранительных органов резюмировал Медведев.
В сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин также заявил, что любые действия по урезанию объема предусмотренной Конституцией бесплатной медицинской помощи незаконны и должны пресекаться.
Президент заверил, что государство своевременно и в полном объеме выделяет средства, необходимые для нормальной работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а потому ссылки чиновников от здравоохранения на нехватку денег «абсолютно несостоятельны».