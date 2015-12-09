Медведев пообещал «дать по рукам» покушающимся на бесплатную медицину (ВИДЕО)

Кто будет покушаться — по рукам дадим и по другим частям тела заявил Медведев, пообещав, что тем, кто все-таки рискнет покуситься на «святое», самим придется обращаться за медицинской помощью.

В то же время глава правительства подчеркнул, что «бесплатная» медицинская помощь на самом деле оплачивается за счет средств налогоплательщиков, и эти средства должны расходоваться правильно. Однако урезание гарантий премьер-министр назвал недопустимым.

Там, где их пытаются обрезать, это действительно недопустимо и это требует вмешательства и властей, я имею в виду исполнительные власти, и правоохранительных органов резюмировал Медведев.

В сентябре 2015 года президент РФ Владимир Путин также заявил, что любые действия по урезанию объема предусмотренной Конституцией бесплатной медицинской помощи незаконны и должны пресекаться.