2012 объявлен Медведевым годом российской истории

Это делается «в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе», говорится в указе.

Глава государства поручил правительству образовать организационный комитет по проведению Года российской истории и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.