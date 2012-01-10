2012 объявлен Медведевым годом российской истории
10 января 2012, 11:15ПолитикаВалерия Лошкарева
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Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о проведении в 2012 году в России Года российской истории. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Это делается «в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе», говорится в указе.
Глава государства поручил правительству образовать организационный комитет по проведению Года российской истории и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
В указе содержится рекомендация органам исполнительной власти субъектов РФ «осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года российской истории».
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