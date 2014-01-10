В совет по приоритетным национальным проектам от Нижнего Тагила вошла Евгения Черемных

Членство утвердил специальным указом губернатор Евгений Куйвашев, так что в реализации ПНП «Доступное жилье», «Здоровье», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса» Евгения Олеговна будет играть далеко не последнюю роль.

К слову, областные СМИ говорят, что в Екатеринбурге такое решение воспринимают с долей недовольства. Так, издание Ura.ru передает, что все ожидали увидеть в совете самого Сергея Носова, цитируя чиновников: «Может быть, товарищу не интересны планы партии?». Здесь, к слову, сомневаться не приходится. Напомним, в период утверждения бюджета Носов прямо апеллировал к майским указам президента, желая увеличить выделяемую сумму на 2014 год.