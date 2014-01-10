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В совет по приоритетным национальным проектам от Нижнего Тагила вошла Евгения Черемных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В совет по приоритетным национальным проектам от Нижнего Тагила вошла Евгения Черемных

10 января 2014, 12:05Политика
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