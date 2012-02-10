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Региональная «Единая Россия» рассмотрит вопрос о дальнейшем нахождении Валентины Исаевой в партии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Региональная «Единая Россия» рассмотрит вопрос о дальнейшем нахождении Валентины Исаевой в партии

10 февраля 2012, 11:11ПолитикаВалерия Лошкарева
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