Региональная «Единая Россия» рассмотрит вопрос о дальнейшем нахождении Валентины Исаевой в партии
На следующей неделе «единороссы» рассмотрят вопрос о «дальнейшем нахождении в партии» главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой.
Как рассказал «Новому Региону» руководитель регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий, комиссия по партийному строительству внимательно изучит дело Исаевой. По словам Шептия, после открытого письма рабочего Уралвагонзавода Игоря Холманских, в котором тот просит исключить Исаеву из партии, «единороссы» обратились в нижнетагильское отделение партии, чтобы местные партийцы высказали свое мнение о ситуации в городе и управленческих способностях мэра.
Мы изучили ситуацию и сделали вывод, что городское хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии. Не решаются вопросы транспорта: ветшают трамваи, в городе не стало муниципальных автобусов, а остались только маршрутки, которые опасны и не дают возможности использовать льготы. Из 100 миллионов рублей, выделенных в прошлом году на дороги, освоено только 32. По программе «1000» дворов в Нижнем Тагиле проведены конкурсы только на обустройство 48 дворов из 50, а благоустроены только 24. На выборах в гордуму Нижнего Тагила глава города всячески противодействует кандидатам из нашего списка рассказал Шептий.
Таким образом, в дальнейшем, в зависимости от решения партийной комиссии, Валентина Исаева может быть исключена из партии. Добавим, что ранее руководство нижнетагильских «единороссов» поддерживало Исаеву, однако сейчас ситуация резко изменилась.