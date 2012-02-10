Региональная «Единая Россия» рассмотрит вопрос о дальнейшем нахождении Валентины Исаевой в партии

Как рассказал «Новому Региону» руководитель регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий, комиссия по партийному строительству внимательно изучит дело Исаевой. По словам Шептия, после открытого письма рабочего Уралвагонзавода Игоря Холманских, в котором тот просит исключить Исаеву из партии, «единороссы» обратились в нижнетагильское отделение партии, чтобы местные партийцы высказали свое мнение о ситуации в городе и управленческих способностях мэра.

Мы изучили ситуацию и сделали вывод, что городское хозяйство находится в неудовлетворительном состоянии. Не решаются вопросы транспорта: ветшают трамваи, в городе не стало муниципальных автобусов, а остались только маршрутки, которые опасны и не дают возможности использовать льготы. Из 100 миллионов рублей, выделенных в прошлом году на дороги, освоено только 32. По программе «1000» дворов в Нижнем Тагиле проведены конкурсы только на обустройство 48 дворов из 50, а благоустроены только 24. На выборах в гордуму Нижнего Тагила глава города всячески противодействует кандидатам из нашего списка рассказал Шептий.