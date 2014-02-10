Тагильчане, кто заметит, если исчезнет Горнозаводской управленческий округ? Михаил Ершов о необходимости и новых результатах

Традиционная, напомним, ежегодная пресс-конференция главы ГЗуО началась также традиционно с отчета Михаила Ершова о результатах работы входящих в структуру округа 12 муниципалитетов области. По словам губернского чиновника, все необходимые меры по исполнению майских указов президента РФ принимаются. Удалось, например, при проваленном в 2012 году плане по вводу новых мест в дошкольных учреждениях ввести в эксплуатацию 6 детсадов, тем самым - увеличить показатель с ожидаемых 972 мест до 1041. А уже в 2014 году в округе появятся еще 11 новых ДОУ для 1800 малышей.

Несколько хуже показатели по строительству нового жилья: план 2013 года можно считать проваленным, особенно в Нижнем Тагиле, но в текущем году отставание по темпам ввода жилья будет преодолено. В частности Горноуральский городской округ уже вырвался вперед, но по строительству индивидуального жилья.

Повсеместно открываются многофункциональные консультационные пункты по оказанию госуслуг населению, пока в этом лидирует Нижний Тагил, где два таких пункта были открыты совсем недавно, а помещения третьего распахнут двери для посетителей во второй половине текущего года. Наконец, растет и средняя заработная плата в городах и поселках округа – 27,5 тысяч рублей, что, впрочем, ниже аналогичного среднеобластного показателя. Снижается и показатели смертности населения. В одном из отдаленных поселков округа впервые за несколько лет показатели рождаемости выше, чем смертности.

Не без гордости управляющий округом отметил как достижения: пуск трамплинного комплекса на горе «Долгая», строительство нового госпиталя в Нижнем Тагиле, ввод в эксплуатацию которого запланирован в апреле, начавшуюся реконструкцию энергоблока в Верхнем Тагиле, стартовавшую программу противопожарной безопасности, перспективное открытие мусороперерабатывающего завода в Верх-Нейвинске и так далее.

Первыми, кто нарушил в целом позитивный тематический настрой мероприятия, стали общественники, борющиеся за защиту местечка «Юрьев камень» вблизи главного источника водоснабжения города (Черноисточинского пруда) и против разработки месторождений платины под Уральцем. Михаил Ершов заверил, что областное руководство эту ситуацию держит на особом контроле, но и отрицать идею необходимости развития горнорудной базы тоже не стал. Экономика должна развиваться, в том числе и за счет открытия новых предприятий, уточнил чиновник.

Однако более злободневными стали вопросы журналистов о разворачивающейся в областной думе политической дискуссии о целесообразности сохранения таких структур региональной власти как управленческие округа. Уточним, в ЗакСО на рассмотрение поступили сразу два законопроекта. Автор одного – депутат Георгий Перский – предложил ликвидировать все управленческие округа области как излишние, по его мнению, промежуточные структуры власти. Инициаторы другого проекта, который готова поддержать и спикер облдумы Людмила Бабушкина, предлагают, наоборот, добавить округам больше административных полномочий.

Они (округа – прим. Ред.) являются связующим звеном между региональной властью и территориями. Где-то упреждают спорные моменты, где-то решают оперативные вопросы заявила спикер.

Нет у округов никаких особых полномочий. Территориальные органы власти у нас должным образом так и не сформированы. Чиновники округов проводят какие-то совещания, координируют чего-то… А затраты на содержание управленческого персонала обходятся области в 100 миллионов рублей ежегодно высказал сегодня свою точку зрения депутат Перский.

Народный избранник областного значения еще больше был удивлен, когда узнал мнение управляющего ГЗуО по поводу его законодательной инициативы.

Лично у меня никогда не возникала мысль, что эти структуры лишние. Можно к этому и с иронией отнестись, но я не думаю, что уважаемый депутат Перский… умнее трех губернаторов, бывших и действующего, и пяти председателей областного правительства, которые считали и считают, что эти структуры необходимы ответил на вопрос журналистов Михаил Ершов.

Более того, управляющий Горнозаводским округом счел нужным приоткрыть и некоторые, неизвестные до сих пор широкому кругу лиц, особенности должностного функционала его самого и подчиненных. Так, к примеру, в 2012 году в округе появились 6 новых мэров, из них четверо – бывшие производственники, не имеющие никакого понятия о муниципальной службе, поэтому долг окружных управленцев был – помочь на основе имеющегося опыта вновь избранным руководителям муниципалитетов. К таковым, надо полагать, следуя логике высказывания управляющего, можно отнести и главу Нижнего Тагила Сергея Носова, бывшего генерального директора НТМК.

Кресло мэра города – не школьная парта. Это место, где с первого дня работы надо пахать. Возникает естественные вопросы – как помочь, что подсказать… А где-то даже и поправить человека. Это тоже, кстати, одно из направлений нашей работы подчеркнул господин Ершов.

По просьбе автора управляющий округом и одновременно член областного правительства прокомментировал и итоги состоявшегося накануне совещания под председательством облпремьера Дениса Паслера о перспективах финансирования программы развития Нижнего Тагила в 2014 году. По словам чиновника, выводы пока делать рано, ибо «это было рабочее совещание, а, соответственно, никаких конкретных решений принято не было». Более детально и взвешенно вопрос финансирования второго по величине города Свердловской области будет обсуждаться после запланированного на 12 февраля визита в Нижний Тагил руководителя нашего региона Евгения Куйвашева, уверенно констатировал Михаил Ершов.