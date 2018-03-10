Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Нижний Тагил
10 марта, 09:35Политика
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Международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли в Нижний Тагил для того, чтобы следить за ходом подготовки к выборам президента Российской Федерации.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 марта представитель Дании Инге Кристьянсен и представитель Великобритании Александр Андерсон прибыли в Нижний Тагил.
Их задача состоит в контроле подготовки выборов президента, которые пройдут 18 марта. Оба наблюдателя входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Как сообщают «Вечерние ведомости», иностранные гости посетили территориальную избирательную комиссию Ленинского района и пообщались с организаторами выборов. Итоги визита будут направлены в виде отчёта в штаб Международной миссии, который расположен в Москве.
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