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#домахорошо
Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу более 500 алмазов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу более 500 алмазов

Сегодня, 14:16ПолитикаФото: pixabay.com
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