Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу более 500 алмазов

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудница компании «Алроса» была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, передаёт Газета.ру. По данным представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
Женщина была задержана с сообщниками при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. По версии следствия, сотрудница «Алросы» отвечала за кражу камней, а остальные — за сбыт.
У них изъято около 500 необработанных алмазов массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов стоимостью более $3 млн. Заведено уголовное дело.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей