Владимир Путин во время визита в Екатеринбург остался недоволен работой Евгения Куйвашева

Как пишут «Известия», президент остался недоволен работой губернатора. Так, главу государства возмутило, что свердловчан заставляют за личные средства вносить изменения в фасады домов в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Владимир Путин обратил внимание на проблему в сфере здравоохранения. Было отмечено, что жители области жалуются на недоступность лекарств, сокращение числа медработников и бесплатных услуг в больницах.

Врио губернатора было поручено разобраться со всеми вышеуказанными проблемами.