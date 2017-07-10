Владимир Путин во время визита в Екатеринбург остался недоволен работой Евгения Куйвашева
10 июля 2017, 09:00Политика
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Владимир Путин в минувшие выходные посетил Екатеринбург. Глава государства приехал на выставку Иннопром, но также успел пообщаться с врио губернатора Евгением Куйвашевым о проблемах региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Известия», президент остался недоволен работой губернатора. Так, главу государства возмутило, что свердловчан заставляют за личные средства вносить изменения в фасады домов в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Владимир Путин обратил внимание на проблему в сфере здравоохранения. Было отмечено, что жители области жалуются на недоступность лекарств, сокращение числа медработников и бесплатных услуг в больницах.
Врио губернатора было поручено разобраться со всеми вышеуказанными проблемами.
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