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Множество нарушений в ходе голосования в Нижнем Тагиле усмотрели организаторы проекта «Честные выборы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Множество нарушений в ходе голосования в Нижнем Тагиле усмотрели организаторы проекта «Честные выборы»

10 декабря 2011, 11:00Политика
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