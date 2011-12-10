Множество нарушений в ходе голосования в Нижнем Тагиле усмотрели организаторы проекта «Честные выборы»

По словам Егора, к участию в проекте были приглашены все политические силы города: представители политических партий, в том числе и «Единой России», и самовыдвиженцы. Но откликнулись на этот призыв только три стороны: ЛДПР, КПРФ и представители кандидата по Ленинскому одномандатному округу Людмилы Варакиной. Именно они и стали соорганизаторами проекта, помогая контролировать ход выборов и сообщая о нарушениях.

Одним из нелепейших нарушений стал случай, когда на 27 избирательном участке в Медицинском училище закончились бюллетени, хотя этого не могло быть в принципе, ведь количество избирательных бюллетеней должно совпадать с количеством избирателей, относящихся к этому участку. И представители избирательной комиссии собрались было закрыватьучасток и начинать подсчет голосов, хотя было всего около 6 часов вечера. И если бы организаторы «Честных выборов» не подняли шум и не добились привоза дополнительной партии бюллетеней, то, вполне возможно, что участок бы закрыли рассказывает Егор Бычков