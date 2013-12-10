Вслед за РИА Новости – Первый канал. Передел на медиарынке закончится отставкой Эрнста

До сих пор не ясно, что дальше будет с агентством. Понятно одно – ликвидация РИА Новости стала самым громким эпизодом в большом переделе медиабизнеса в России, начавшегося некоторое время назад. За последние годы действующих игроков на этом рынке стало меньше, государственные СМИ стали еще крепче. Станет ли создание «России сегодня» жирной точкой в этом процессе, или нас ждут еще более громкие события, – об этом Лев Пархоменко.

Лев Пархоменко: С возвращением Владимира Путина в Кремль в России началась не только так называемая «консолидация элит», которая вылилась в различные законы об имуществе чиновников за рубежом и в чем-то подобном, но и в консолидации медиа, «консолидация слова», если хотите, некоторая консолидация государственной пропаганды.

Работа велась по нескольким фронтам сразу, и частному и государственному. Хотя началась она вовсе не с государственных СМИ, а с частных.

Когда поутихли митинги оппозиции на Болотной и Сахарова, в ряде популярных среди протестующих СМИ произошла замена сразу нескольких топ-менеджеров. Так, пожалуй, самой громкой стало увольнение главного редактора журнала «Коммерсантъ Власть» Максима Ковальского, а вслед за его уходом и гендиректора всего издательского дома Демьяна Кудрявцева. В итоге за последние полтора года в «Коммерсанте» сменилось несколько топ-менеджеров разных направлений, закрылся «Коммерсантъ TV», с сайта стали исчезать уже опубликованные заметки, из издательского дома ушло несколько ведущих журналистов. Наконец, главным редактором радио «Коммерсантъ FM» стала Мария Комарова. По данным журналистов, источников, которые ее знают, она достаточно близка с зам главы администрации президента Вячеславом Володиным. После этого из редакции также ушли несколько человек, а радиостанция отказалась от своего главного слогана «Новости без цензуры».

Затем последовал ряд увольнений и закрытий в некоторых онлайн-изданиях. В «Газете.ru» сменилось два главных редактора, «OpenSpace» во главе с тем же Максимом Ковальским закрылся менее чем через полгода после переформатирования в общественно-аналитическое онлайн-издание.

Но то, что тогда казалось разгромом независимых СМИ, теперь уже выглядит, как небольшая артподготовка. После частных и сравнительно небольших изданий пришел через флагманов и казенного хозяйства.

Также в 2012 году по медиа-рынку поползи слухи о слиянии двух государственных гигантов: ИТАР-ТАСС и РИА «Новости». Якобы, государство было готово влить гигантские деньги в нового мега-монстра. Однако, в итоге получилось несколько иначе. В ИТАР-ТАСС сменился гендиректор. На этом посту просидел 20 лет Виталий Игнатенко, но в результате ушел на пенсию в Совет Федерации. Его сменил владелец PR-агентства Сергей Михайлов, также он член правления «РЖД», собственно, владелец и основатель, и руководитель этого PR-агентства.

Мощную прибавку в госфинансировании получил в результате один только ИТАР-ТАСС без РИА «Новости». С тех пор официально или неофициально стало известно также о создании нового информагентства внутри Минобороны, переформатировании телеканала «Спас» в общественно-политический с патриотическим уклоном. Кроме того, запустилось «Общественное телевидение России», которое, несмотря на свое название и риторику властей при обсуждении инициативы, по сути, является еще одним государственным каналом.

И, наконец, в последние несколько месяцев произошли события, которые окончательно и бесповоротно изменили российский медиа-рынок. В июле генеральным директором «СТС Медиа», одного из крупнейших медиа-холдингов России, стала Юлиана Слащева, глава компании «Михайлов и партнеры» и также жена основателя этой компании Сергея Михайлова. В начале сентября после этого появились слухи о том, что бывший министр печати Михаил Лесин возглавит медиа-холдинг «Газпром-Медиа», находящийся под фактическим контролем близкого Владимиру Путину Юрия Ковальчука. Несмотря на опровержение всех сторон, через месяц именно так и произошло. На свет из тени, в которой Лесин провел большую часть нулевых, вышел один из самых могущественных государственных медиа-менеджеров.

И вслед за этим всего пару недель назад стало известно, что один из последних частных медиа-холдингов «ПрофМедиа» Владимира Потанина практически целиком был продан «Газпром-Медиа». В итоге под той или иной степенью контроля Юрия Ковальчука оказались почти все крупнейшие телеканалы и значительная часть радиостанций. И вот теперь сегодня последний аккорд – слияние РИА «Новости» и радиокомпании «Голос России» с целью создания нового монстра госпропаганды – международного агентства «Россия сегодня».