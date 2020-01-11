Власти Ирана признали вину в крушении украинского самолета
Сегодня, 10:36ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Причиной падения украинского самолета Boeing стала случайно попавшая в него иранская ракета. Об этом заявили в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, пишет РИА Новости.
В генштабе отмечают, что пассажирский лайнер пролетал рядом с военным объектом и был сбит в результате «человеческой ошибки». Связано это с «условиями повышенной боевой готовности», когда Иран ждал возможного ответа США на ракетные удары по американским базам.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал на свой странице в социальной сети, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Он принес свои соболезнования родственникам погибших в крушении лайнера.
Напомним, самолет Boeing, принадлежащий компании «Международные авиалинии Украины» упал возле Тегерана 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.
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