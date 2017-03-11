Экс-глава думы Дегтярска подал жалобу в Уставной суд Свердловской области на закон о выборах глав городов
11 марта 2017, 13:05Политика
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Бывший глава думы Дегтярска Николай Перков обратился в Уставной суд Свердловской области с просьбой проверить ст. 5 областного закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области» на соответствие с Уставом региона.
Как пишет Накануне.ру, дата судебного заседания пока не назначена, стоит заметить, что с подобной просьбой в суд уже обратился один из представителей Дегтярска.
Согласно вышеуказанной статье, глав городов можно избирать только в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и четырех ЗАТО, в остальных муниципалитетах области градоначальники избираются в думе конкурсной комиссией.
Николай Перков считает, что данное положение противоречит Уставу региона.
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