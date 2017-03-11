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Экс-глава думы Дегтярска подал жалобу в Уставной суд Свердловской области на закон о выборах глав городов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава думы Дегтярска подал жалобу в Уставной суд Свердловской области на закон о выборах глав городов

11 марта 2017, 13:05Политика
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