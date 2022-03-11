Обновлена карта военной спецоперации на Украине

Группировка войск ДНР освободила город Волноваха и продвинулась вглубь до шести километров. Под контроль взяты Ольгинка, Велико-Анадоль и Зеленый Гай.
Народная милиция ДНР продолжает сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Подразделения российских ВС продвинулись на 17 километров и вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.
Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За минувшие сутки было сбито три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
За время проведения операции из строя военной инфраструктуры Украины выведено 3 213 объектов. Уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов и 1 041 танк, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.