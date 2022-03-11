Обновлена карта военной спецоперации на Украине

Обновлена карта военной спецоперации на Украине
Обновлена карта военной спецоперации на Украине
Сегодня, 17:48ПолитикаФото: 1MI
Итоги спецоперации вооруженных сил РФ в Украине по данным на 11 марта.

Группировка войск ДНР освободила город Волноваха и продвинулась вглубь до шести километров. Под контроль взяты Ольгинка, Велико-Анадоль и Зеленый Гай.

Народная милиция ДНР продолжает сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Подразделения российских ВС продвинулись на 17 километров и вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.

Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За минувшие сутки было сбито три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Фото:TagilCity.ru

За время проведения операции из строя военной инфраструктуры Украины выведено 3 213 объектов. Уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов и 1 041 танк, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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