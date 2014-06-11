Нижний Тагил против реформаторских устремлений региональных властей

В итоге представительный орган власти второго по величине муниципального образования Свердловской области призвал руководство регионального центра воздержаться от непродуманных реформаторских устремлений и предоставить право жителям Нижнего Тагила самостоятельно решить, как строить систему местной власти с учетом изменений в законодательстве. Соответствующее обращение уже отправлено губернатору области Евгению Куйвашеву и председателю Законодательного собрания Людмиле Бабушкиной.

Тем временем областные власти намерены принять региональные законопроекты для проведения реформы МСУ до середины июля без учета мнения жителей, что в принципе противоречит высказанной точке зрения президента РФ Владимира Путина, подписавшего ранее принятые Госдумой изменения в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Напомним, согласно принятым изменениям в федеральном законодательстве, регионам предоставлено право самостоятельно решить: избирать ли в крупных городах - как, например, Екатеринбург и Нижний Тагил, - районные думы и фактически отказаться от прямых выборов мэров, или до определенного времени воздержаться от реформаторских устремлений с учетом специфики территорий.

Вместе с тем, на состоявшемся в конце мая текущего года заседании Совета при президенте РФ по развитию МСУ именно Владимир Путин, понимая всю неоднозначность утвержденных изменений в законодательстве, дал поручения по организации диалога между муниципальным сообществом и главами регионов в части реализации поправок в ФЗ о МСУ. Как пояснил глава государства, новые нормы закона об общих принципах местного самоуправления не носят императивного характера и не должны навязываться населению принудительно, а каждая, подчеркнем, территория имеет право на самостоятельное решение.

Более того, в одном из своих публичных выступлений президент РФ акцентировал внимание на том, что «нельзя ничего навязывать - надо обязательно принять во внимание мнение глав муниципалитетов. депутатов местных представительных органов». А участие граждан в принятии важных решений наполнит МСУ подлинным смыслом, считает Владимир Путин.

Складывается впечатление, что областное руководство придерживается несколько иной точки зрения.

Судя по поступающей к нам информации, новый закон собираются принять в самое ближайшее время, не учитывая мнение депутатов, главы города, жителей гласит текст официального заявления представительного органа власти Нижнего Тагила.

По другим данным, областные власти намерены для изучения общественного мнения использовать такую форму, как социологический опрос, игнорируя просьбы территорий о проведении референдумов и публичных слушаний.

Не вполне понятно и мнение о реформе МСУ применительно к отдельно взятой территории народных избранников областного значения.

Я очень уважаю мнение гордумы Тагила, но в данном случае решение о том, проводить реформу или нет, будет принимать Заксобрание. роль муниципальных дум в вопросе реформы МСУ законодательством не предусмотрена заявила представителям СМИ вице-спикер губернского «парламента», тагильчанка в прошлом Елена Чечунова.

Однако и она не исключает, к чему именно приведет обсуждений поправок в закон - неизвестно. Ранее идеи дробления крупного города на районы с районными же представительными органами власти и отменой прямых выборов мэров не получили одобрения в Екатеринбурге. В частности, настаивал на необходимости проведения соответствующего референдума и председатель екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров.

В Нижнем Тагиле структура местной власти существенно отличается от Екатеринбурга - мэр города избирается всенародно как глава исполнительной, а не представительной ветви власти. Так на выборах 2012 года поддержку 92% тагильчан получил действующий ныне градоначальник Сергей Носов, и горожане не видят оснований для досрочной отмены его полномочий.

Действительно, президент РФ говорил о том, что форма местного самоуправления не должна навязываться сверху. И к мнению жителей нужно прислушиваться. Лично я считаю, что для введения районных структур нужны еще и экономические предпосылки. Ну, нет пока волшебной палочки, поэтому без реального финансирования ни одну проблему не решить заявил Сергей Носов, но предпочел в назревающую дискуссию о МСУ пока не вмешиваться.

Да и каким образом вмешиваться, если реализация реформы МСУ идет, что называется, за закрытыми дверями, в рабочую группу по принятию областного закона о новых принципах МСУ региональные инициаторы не включили ни одного представителя Нижнего Тагила.

Формально предложение публично обсудить законодательные новшества поступило от инициативной группы депутатов гордумы во главе с председателем профкома НТМК Владимиром Радаевым.

Вроде и неохота с властями ругаться. У нас сегодня демократия. Надо бы и население спросить эмоционально отметил в своем выступлении депутат, указав факты на откровенного политического и административного давления со стороны регионального руководства.

И вполне возможно, именно поэтому несколько местных народных избранников на внеочередное заседание гордумы не явились, однако попытка сорвать тем самым кворум не удалась. На пленарном заседании против реформаторских устремлений региональных властей высказались практически все лидеры фракций парламентских партий в гордуме.

У нас, в Нижнем Тагиле, сбалансированная система управления. Ее нужно сохранить прокомментировал сложившуюся политическую ситуацию зампред гордумы по бюджету и экономической политике, депутат Вячеслав Горячкин.

В итоге подавляющее большинство депутатов проголосовали за обращение к губернатору области Евгению Куйвашеву и спикеру ЗакСо Людмиле Бабушкиной. «Просим вас при разработке закона о МСУ не применять нововведения для системы органов местного самоуправления Нижнего Тагила, отказаться от введения в нашем муниципалитете внутригородских районов и сохранить прямые выборы главы города», - заявили в своем обращении тагильские депутаты.