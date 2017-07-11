Независимый эксперт Юрий Антипов выдвинул свою версию о крушении малазийского «Боинга» три года назад

Напомним, на борту Боинг-777 МН 17 было 298 человек, все они погибли. В первые минуты после катастрофы прозвучали обвинения в случившемся в адрес России. Мировые СМИ публиковали информацию о том, что пассажирский рейс был сбит ракетой ЗРК «Бук». Госдеп США заявлял, что у них есть фото со спутника слежения. Однако факты не были предоставлены до сих пор. Более того, в связи с ЧП «оживилась» исследовательская группа мировых журналистов «Белингкат», которая, по какой-то причине три года до этого стояла в стороне.

Антипов уверен, что тогда Россия отреагировала не лучшим образом. Российскими СМИ было озвучено, что накануне самолет ВВС Украины сбили ополченцы ДНР. А Минобороны РФ в то же время озвучивало противоположенные версии:

Вначале речь шла о том, что в зоне пролёта рейса МН -17 в момент катастрофы средствами объективного контроля (локаторами) зафиксировано нахождение самолётов ВВС Украины. И тут же находится информатор-перебежчик (он случайно оказался в Москве и также случайно зашёл в редакцию КП сообщить о лётчике ВВС Украины Волошине). Конечно, же эту «случайность» все сразу поняли… и подняли на смех. И не только в нашей стране пишет Антипов.

НПО «Алмаз-Антей» провело достойный, по мнению Антипова, эксперимент, однако результаты были озвучены «бездарно». Так, сравнивая кабины упавших МН 17 и Ил-86 (сбитый ополченцами), характер повреждений которых очевидно не совпадает, НПО сообщило – «Бук» был, но не тот. Добавим, что более подробная информация о крушении рассказана в фильме на YouTube Юрия Антипова «МН-17. Только факты». Главный вывод – малазийский Боинг упал после взрыва в салоне.

Одним из самых «веских» доказательство вины РФ был провоз «Бука» с одной недостающей ракетой. Кадры видео были предоставлены СБУ. Минообороны РФ не смогло достойно прокомментировать это обвинение, и, по мнению Антипова, село в лужу. Так, комментаторы от МО уверяли, что на кадрах изображен населенный пункт Красноармейск, что, по сути, подставило Россию. Однако Антипов уверяет – на кадрах Луганск, улица Нечуя-Левицкого. Специалисты даже смогли установить, из какой квартиры была сделана видеозапись.

Выяснилось, что на момент «съемки», в квартире вообще никто не жил. Это доказывало явное запустение, демонтированный кондиционер и неработающая антенна. Перед домом – парковая зона, деревья которой загораживают дорогу. Так, оператор «успел» заснять провоз «Бука» в небольшой просвет между ветвями деревьев. Сделав ряд технических выводов, Антипов уверяет, что оператор ждал определенное время в жилище, заранее готовился и заблаговременно направил камеру, установленную на штатив, в место, где «случайно» засняли «Бук». Иными словами, всё было подстроено.

Юрий Антипов сетует: за три года со дня катастрофы не было озвучено ни одного факта выстрела «Буком» в сторону Боинга. Однако вина, по какой-то причине, до сих пор лежит на России.

Что ещё можно сказать о МН-17? Обидно, что общественность, ведясь на изначальный посыл так называемых «букинистов», муссирует (с умыслом или без такового) эту причину уже три года. При этом не имея НИ ОДНОГО факта выстрела «Бука» в сторону МН 17 и объективных последствий от него на «теле» самолёта, пилотов и пассажиров. Возможно, голландские следователи опубликуют, наконец, свои аргументы и доказательства обратного. Но оно почему-то не спешит. Возможно, их просто нет.