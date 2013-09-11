Готовы ли дороги Нижнего Тагила к завтрашнему приёму официальных лиц?

Планируется, что гости будут обсуждать важные вопросы, касающиеся приближающейся выставки вооружений Russia Arms Expo-2013. Однако, по словам Сергея Константиновича, помимо этого, они проверят ход освоения денег, которые получил Нижний Тагил, в том числе, на ремонт дорог.

На протяжение лета и первой половины сентября Сергей Носов тщательно следил за ходом выполнения задуманного: еженедельные штабные совещания, выезды по городу, приемочные комиссии. Тагильчане видят преображение города, и, несмотря и на многочисленные замечания от некоторых горожан, в целом, многие остаются довольны.

Сам ход выполняемых работ в Нижнем Тагиле, по словам Сергея Константиновича, подходит к финишной черте. «Погода устанавливается. Докатаем оставшееся без вопросов.» Об этом свидетельствует и стремительно проходящая осень, и степень готовности подрядных организаций. Сегодняшней ночью обещались закончить Челюскинцев, вчера «догнали» Красногвардейскую. В высокой степени готовности и улицы Вагонки, однако, улица Зари - будет начата и закончена лишь на следующей неделе. Дворовые территории: готово больше половины. Улица Победы будет закончена до конца текущей недели. И много других объектов.

«Добро!» -- только успевает говорит Сергей Константинович в ответ на мини-доклады подрядчиков.

По мнению одного из подрядчиков, сдача улиц могла бы осуществляться гораздо быстрее, если бы их приемка была также ускорилась. «Объектов много, соответственно, и приемка задерживается».

Конечно, есть и неприятные стороны. Например, конкретно задерживается ремонт улицы Тагилстроевской, которую, по словам Носова, делают «на черепахе. Или кто там медленнее? Улитка! А должны были ко дню города закончить». Особую сложность в настоящее время вызывает улица Индустриальная. Там работы огромные. Однако заделы, которые есть у «Свердловскавтодора» позволят закончить работы до переезда.

15 сентября отопительный сезон, как и договаривались сказал Носов.

И сегодня, 11 сентября, состоится закрытая встреча, без средств массовой информации, на которой встретятся Глава города и представители комиссии по приемке дорог. На встрече обсудят недочеты по выполнению работ, на устранение которых будет дана неделя, сообщает «Тагил без ям».