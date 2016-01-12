Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Куйвашев потратит дополнительные 70 млн из бюджета на развоз своей пиар-газеты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Куйвашев потратит дополнительные 70 млн из бюджета на развоз своей пиар-газеты

12 января 2016, 12:05ПолитикаMaurice
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»