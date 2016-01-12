Куйвашев потратит дополнительные 70 млн из бюджета на развоз своей пиар-газеты

Екатеринбургские общественники возмутились очередной тратой бюджетных средств Свердловской области – речь идет о конкурсе, проведенном департаментом госзакупок региона, который потратит дополнительно 70 млн рублей на то, чтобы распространить «Областную газету» среди подписчиков. Конкурс выиграла «Почта России» – это была единственная заявка среди потенциальных поставщиков услуги. Цена контракта составила 70 млн 957 тысяч 526 рублей. За эти деньги «Почта России» должна будет доставить 15 млн газет до почтовых ящиков свердловчан, который выписывают издание.

Департамент госзакупок решил, что коммерческое по своей сути предприятие (хоть и принадлежащее Свердловской области) не может себе позволить на выделенные субсидии (на секундочку, 155 млн рублей только на 2015 год) на выполнение государственного задания на печать и распространение газет обеспечить это распространение самостоятельно, и дает им еще 70 млн рублей на услуги почты России по доставке этих самых газет в количестве около 15 млн штук пишет в Facebook член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

Отметим, что доставка одной газеты обойдется бюджету региона в 4,75 рубля. Екатеринбургские частные фирмы, занимающиеся распространением печатной продукции и листовок по почтовым ящикам, выставляют расценки за доставку газет формата А3 до 20 полос, в среднем, от 80 копеек до 2 рублей за штуку в зависимости от тиража.