Мэр Нижнего Тагила поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры
Сегодня, 12:14ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 10 января, вместе с начальником МУ МВД России «Нижнетагильское», полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, Владислав Пинаев поздравил сотрудников Тагилстроевской прокуратуры.
Тот поток информации, который сегодня поступает к нам, делится на два направления: тот, который необходимо соблюдать по закону, и тот, что отражает нашу реальность. И часто приходится соблюдать некий баланс между этими двумя потоками. Это не всегда просто. Тем не менее, сотрудничая, нам удается найти взвешенное решение сложнейших вопросов в пользу тагильчан, говорит Владислав Пинаев.
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