Мэр Нижнего Тагила поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры

Тот поток информации, который сегодня поступает к нам, делится на два направления: тот, который необходимо соблюдать по закону, и тот, что отражает нашу реальность. И часто приходится соблюдать некий баланс между этими двумя потоками. Это не всегда просто. Тем не менее, сотрудничая, нам удается найти взвешенное решение сложнейших вопросов в пользу тагильчан, говорит Владислав Пинаев.