Следственный комитет сделал громкое заявление по делу Виктора Контеева

Пресс-служба СКР сообщает, что в связи с арестом Контеева, в СМИ высказываются различные доводы как о нецелесообразности ареста чиновника, так и о заказном характере уголовного дела. Некоторые общественные деятели, чиновники и журналисты апеллируют к управленческому таланту Контеева, который сейчас якобы необходим городу Екатеринбургу, и предлагают освободить его из-под стражи, – отмечают в ведомтсве. Кроме того, неоднократно высказывалась точка зрения о значительной роли в расследовании уголовного дела бывшего и нынешнего руководства ГУ МВД по Свердловской области.

Что касается заинтересованности некоторых сотрудников регионального ГУ МВД, не имеющих по формальным признакам отношения к расследованию, это наводит на определенные мысли и выводы о тесной связи обвиняемого с некоторыми сотрудниками этого ведомства. Следствию в рамках расследования еще предстоит установить роль взаимоотношений Контеева с бывшими и действующими сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области и дать им правовую оценку отмечает руководитель управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин.

В СКР напоминают, что уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел убитых предпринимателей в Курганской области. Когда была установлена причастность Контеева и других его соучастников к этому преступлению, материалы передали для расследования в окружное следственное управление Следственного комитета. Это связано с необходимостью проведения большого объема следственных действий на территории двух субъектов, а также обеспечения полной независимости следствия от местных чиновников.

При этом ГУ МВД по Свердловской области никогда не имело и не имеет никакого отношения к расследованию этого уголовного дела. Оперативное сопровождение оказывается сотрудниками регионального ФСБ и управления МВД по Уральскому федеральному округу добавляют в СКР.

В то же время хотелось бы обратить внимание на одну закономерность. Как только к уголовной ответственности привлекается высокопоставленный чиновник, его защита, как правило, сразу же выдвигает версии о заказном политически мотивированном характере уголовного дела, пытаясь представить своего подзащитного человеком с демократическими взглядами, внезапно ставшим неугодным властям. При этом включается мощный финансово-административный ресурс, который легко можно проследить в публикациях СМИ. Ничего нового защита Контеева не придумала и в этом случае. В многочисленных публикациях, появляющихся в интернет-СМИ, четко прослеживается желание заказчиков представить обвиняемого неким «мучеником совести», пострадавшим от действий властей, которые хотят любым способом избавиться от него. -- продолжают в ведомстве.

В заключение пресс-служба ведомства пишет, что никакие должности, заслуги и звания не являются «прививкой» от уголовной ответственности для человека, совершившего преступление, тем более, если речь идет об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подобные попытки оказания давления лишь подтверждают версии следствия и укрепляют следователей в своем мнении.

Напомним, Контеев был задержан 22 августа 2011 года. Ему предъявлены обвинения по пунктам «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Участие в организации двух заказных убийств») и пунктам «в», «г» части 4 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в 2005-2006 годах он организовал убийство бизнесмена из Кургана Валерия Худякова и еще одного жителя Зауралья – сотрудника Петуховского таможенного поста, в целях получения доминирования на теневом рынке импорта в Россию фруктов и овощей из Средней Азии. Помимо этого, предполагается, что Контеев в это время установил контроль над екатеринбургской овощебазой №4. Соучастником по этому делу проходит приговоренный к 21 году колонии Дмитрий Кайль, в 2000-х руководивший бандой, занимавшейся грабежами и убийствами на территории Урала. Наряду с этим, по информации следствия, в 2004-ом году Контеев получил взятку в виде доли в уставном капитале коммерческой организации в размере 5 миллионов рублей.

В СИЗО экс-вице-мэр Екатеринбурга находится с 23 августа 2011 года и пробудет в камере, как минимум, до 18 июля текущего года.