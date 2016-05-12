Евгений Куйвашев прервал свою командировку в Чехии и вылетел в Москву для участия в паводковой комиссии

На вчерашнем заседании правительства министров Свердловской области было замечено отсутствие некоторых из них. Ввиду недавних событий, связанных с арестом главы МУГИСО и его заместителей, а также отставкой министра здравоохранения, у присутствующих возникли вопросы: где они могут быть. Информация о том, где находятся недостающие члены кабмина: на больничном, или в отпуске, или их опять куда-то вызвали - отсутствовала.

Как сообщается на сайте URA.RU, по неофициальным данным, Валентина Грипаса вызвали в столицу для опроса по материалам для уголовного дела, а также по вопросам подготовки к Чемпионату мира по футболу, который будет проводиться в России в 2018 году.

«Уралинформбюро» сообщает, что по информации от источника в региональном представительстве, вице-премьер отправился на переговоры в Чехию. Туда планировал лететь губернатор Свердловской области, но его срочно вызвали в Москву для обсуждения паводка в области. Сегодня вице-премьер уже вернулся в Екатеринбург и приступил к своим рабочим обязанностям.

Вернется ли Евгений Куйвашев в ближайшее время в Екатеринбург – пока неизвестно. Губернатор планировал вернуться в столицу Урала после праймериз, для того, чтобы его присутствие не влияло на итоги выборов.

Стоит заметить, что сегодня в столице России находится другой свердловский министр – Александр Сидоренко. Министр транспорта и связи улетел в Москву - на переговоры о выделении денежных средств на ремонт дорог в уральской столице.