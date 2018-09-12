Евгений Куйвашев поддержал своего заместителя на выборах мэра Екатеринбурга

Глава Свердловской области впервые высказался о поддержке одного из кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. На встрече с избранными депутатами городской думы Евгений Куйвашев высказался за кандидатуру своего заместителя Александра Высокинского.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично заявил о том, что намерен поддерживать на предстоящих выборах мэра Екатеринбурга кандидатуру своего заместителя Александра Высокинского. Соответствующее заявление глава региона сделал на встрече с новоизбранными депутатами городской думы.
Кандидат, достойный стать главой. Вы знакомы с опытом его работы, а он, в свою очередь, досконально знает Екатеринбург,отметил Куйвашев во время встречи.
Как сообщает «Уралинформбюро», Евгений Владимирович также заявил о том, что желает назначить в городскую думу своего представителя, как это было сделано в прошлом созыве.
Напомним, выборы главы Екатеринбурга запланированы на 25 сентября, когда состоится первое заседание городского парламента. О желании занять мэрское кресло заявили три кандидата: вице-губернатор Александр Высокинский, вице-спикер областного Заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.