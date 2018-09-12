Евгений Куйвашев поддержал своего заместителя на выборах мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично заявил о том, что намерен поддерживать на предстоящих выборах мэра Екатеринбурга кандидатуру своего заместителя Александра Высокинского. Соответствующее заявление глава региона сделал на встрече с новоизбранными депутатами городской думы.

Кандидат, достойный стать главой. Вы знакомы с опытом его работы, а он, в свою очередь, досконально знает Екатеринбург,отметил Куйвашев во время встречи.

Как сообщает «Уралинформбюро», Евгений Владимирович также заявил о том, что желает назначить в городскую думу своего представителя, как это было сделано в прошлом созыве.