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#домахорошо
Евгений Куйвашев поддержал своего заместителя на выборах мэра Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев поддержал своего заместителя на выборах мэра Екатеринбурга

Сегодня, 07:00Политика
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