Политолог: у Украины нет никакой возможности развиваться без России

Политолог: у Украины нет никакой возможности развиваться без России
Политолог: у Украины нет никакой возможности развиваться без России
Вчера, 23:33ПолитикаФото: фрагмент видео
Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что зависимость от России приведет Украину к экономическому и политическому разорению. При этом политолог Павел Шипилин отметил, что без России у Украины нет никаких шансов на развитие.

По мнению политического обозревателя, Украина не способна жить и развиваться без России. Такое мнение высказал Павел Шипилин в беседе с корреспондентом »Народных Новостей».

Однако глава СНБО все же считает, что Украину систематически вводят в заблуждения по поводу необходимого сотрудничества с Россией.

«Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — заявил Алексей Данилов.

При этом эксперт заметил, что Украина может остаться ни с чем, так как после разрыва всякого международного сотрудничества с Россией Украина лишится и газа, и рынка сбыта. Иными словами, Украину ждет будущее «глухой европейской провинции».

Также Павел Шипилин добавил, что жители Украины поднимают нынешнюю ситуацию и стараются уехать за границу.

«Они разбегаются из Украины, куда глаза глядят, так как практически везде сейчас лучше, чем там, я бы так сказал», — рассказал эксперт.

По словам политолога власть эксплуатирует своих граждан и зарабатывает на них. Шипилин подчеркивает, что Украина создана «для заработка олигархов».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы