Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что зависимость от России приведет Украину к экономическому и политическому разорению. При этом политолог Павел Шипилин отметил, что без России у Украины нет никаких шансов на развитие.

По мнению политического обозревателя, Украина не способна жить и развиваться без России. Такое мнение высказал Павел Шипилин в беседе с корреспондентом »Народных Новостей». Однако глава СНБО все же считает, что Украину систематически вводят в заблуждения по поводу необходимого сотрудничества с Россией. «Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — заявил Алексей Данилов. При этом эксперт заметил, что Украина может остаться ни с чем, так как после разрыва всякого международного сотрудничества с Россией Украина лишится и газа, и рынка сбыта. Иными словами, Украину ждет будущее «глухой европейской провинции». Также Павел Шипилин добавил, что жители Украины поднимают нынешнюю ситуацию и стараются уехать за границу. «Они разбегаются из Украины, куда глаза глядят, так как практически везде сейчас лучше, чем там, я бы так сказал», — рассказал эксперт. По словам политолога власть эксплуатирует своих граждан и зарабатывает на них. Шипилин подчеркивает, что Украина создана «для заработка олигархов».

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