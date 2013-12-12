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Тагильчане, сегодня исполняется 20 лет Российской Конституции!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, сегодня исполняется 20 лет Российской Конституции!

12 декабря 2013, 10:20Политика
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