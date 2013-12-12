Тагильчане, сегодня исполняется 20 лет Российской Конституции!

Поправки к Конституции

С 1993 года, года принятия этого документа, было внесено множество поправок. Одной из последних, кстати, являются положения о том, что Президент будет избираться сроком на 6 лет, а Государственная Дума – 5 лет. Все помнят, что раньше эти сроки составляли 4 года соответственно.

Многие, добавим, выступали против данной поправки (в т.ч. партия «Яблоко»), поскольку увеличение срока этих органов может привести к монополизации власти, а 4 года вполне достаточно для реализации задач данных государственных институтов. Кроме того, возможно снижение активности граждан в отношении избирательного права, ведь выборы проводятся достаточно редко.

Не так давно, 7 октября, Владимир Путин в очередной раз внес в думу законопроект о поправке к Конституции, предусматривающий объединение Верховного суда и Высшего арбитражного и расширяющий полномочия Президента РФ по кадровым назначениям в прокуратуре.

Праздник «День Конституции»

Вернемся к празднику «День Конституции». Многие помнят, что до 2004 года это был выходной, однако Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, отменяющие такое право. Однако по всей стране проходят разнообразные мероприятия, посвященные памятной дате в честь главного закона страны. Чаще всего они проводятся в образовательных и культурных учреждениях – «круглые» столы, презентации, выставки, концерты.

Инаугурационное издание

Конституция как вещественное воплощение представляет собой переплет из тончайшей кожи красного цвета с накладным серебряным гербом России, с тисненой золотом надписью «Конституция Российской Федерации. Это и «есть экземпляр номер один», инаугурационное издание Конституции РФ, он хранится в библиотеке главы государства в Кремле.