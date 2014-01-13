Судам позволят возвращать уголовные дела на переквалификацию для отягчения статей

В соответствии с законопроектом изменения вносятся в УПК РФ, они дают возможность суду по собственной инициативе или ходатайству стороны возвращать дело прокурору в случае, если суд посчитает, что обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации деяния как более тяжкого преступления.