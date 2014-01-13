Судам позволят возвращать уголовные дела на переквалификацию для отягчения статей
13 января 2014, 08:55ПолитикаЕвгения
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Накануне кабмин России внес в Госдуму законопроект, который наделяет суды правом в ходе рассмотрения возвращать уголовное дело прокурору для переквалификации его на более тяжкую статью.
В соответствии с законопроектом изменения вносятся в УПК РФ, они дают возможность суду по собственной инициативе или ходатайству стороны возвращать дело прокурору в случае, если суд посчитает, что обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива направлена на выполнение требования Конституционного суда РФ.
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