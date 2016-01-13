Обама заявил, что США являются самой мощной страной на Земле

США является самой мощной страной на Земле, и ни одно другое государство не дотягивает до мощи Штатов. Такое заявление в ходе ежегодного обращения к конгрессу сделал президент Барак Обама.

Все разговоры об экономическом упадке Америки представляют собой политическую пустую болтовню. Как и риторика по поводу того, что наши враги становятся сильнее, а Америка становится слабее. Соединённые Штаты Америки являются самой мощной нацией на Земле. Точка, — сказал Обама. — Ни одна страна не нападает на нас открыто, потому что знают, что потерпят крах.