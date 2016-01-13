Обама заявил, что США являются самой мощной страной на Земле
По словам американского президента, ни одна другая страна в мире не дотягивает до мощи Штатов.
США является самой мощной страной на Земле, и ни одно другое государство не дотягивает до мощи Штатов. Такое заявление в ходе ежегодного обращения к конгрессу сделал президент Барак Обама.
Все разговоры об экономическом упадке Америки представляют собой политическую пустую болтовню. Как и риторика по поводу того, что наши враги становятся сильнее, а Америка становится слабее. Соединённые Штаты Америки являются самой мощной нацией на Земле. Точка, — сказал Обама. — Ни одна страна не нападает на нас открыто, потому что знают, что потерпят крах.
Американский лидер выступил сегодня с ежегодным обращением к конгрессу. В своей речи Обама затронул вопросы террористической угрозы в мире, урегулирования ситуации в Сирии и на Украине. В частности, глава государства выразил мнение, что, помогая Украине, Штаты укрепляют мировой порядок. Для нынешнего президента США это послание стало последним на посту.