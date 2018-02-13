Уральский депутат стал участником российской делегации в ПАСЕ
13 февраля, 22:45Политика
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Депутат Госдумы от Свердловской области вошёл в состав постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Сюжеты: Екатеринбург
6 февраля было принято решение о вхождении депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина в состав российской делегации в ПАСЕ.
Ранее Ионин уже поднимал вопросы взаимодействия Государственной думы с ПАСЕ, в особенности после восстановления членства России в организации после 2016 года.
Как сообщает Znak.com, конкретных задач перед депутатом не поставлено. Ионин заявил о том, что постарается принести пользу в продвижении заявки от Екатеринбурга на проведения выставки ЭКСПО-2025.
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