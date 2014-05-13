Патриотизм или национализм? В Госдуме определятся с понятиями

Любое искажение понятия может причинить вред, по словам депутата, в первую очередь детям. Таким образом, он обратился с инициативой внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке говорится, что патриотизм сегодня могут намеренно путать с национализмом и нацизмом. Это может запутать подрастающее поколение, и необходимо оградить детей от ложной информации.