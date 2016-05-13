В Нижнем Тагиле Руслан Юсупов, глава Дзержинского района, покинул свой пост

Руслан Рафаилевич решил вернуться обратно на завод на должность главного энергетика, рассказал теперь уже бывший руководитель районной администрации АН «Между строк». Георгий Бедрик, который ранее работал на этом месте, вышел на пенсию.

Руслан Юсупов начал свою карьеру на «Уралвагонзаводе» в 1999 году в должности электромонтера. Карьерный рост привел его в управление по инвестиционной деятельности. В управлении Руслан Юсупов занимал должность директора проекта. В начале 2013 года мэр назначил его на должность главы районной администрации.

Это не первая смена руководства районной администрации в Нижнем Тагиле в текущем году. Напомним, в апреле Сергей Носов назначил Дениса Парамонова на должность главы Тагилстроевского района.