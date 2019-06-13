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#домахорошо
Департамент противодействия коррупции требует лишить мандата депутата из Тавды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Департамент противодействия коррупции требует лишить мандата депутата из Тавды

Сегодня, 19:13ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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