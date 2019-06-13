Департамент противодействия коррупции требует лишить мандата депутата из Тавды

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области требует лишить мандата председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам думы города Тавды Светлану Волкову.

Как пишет издание, депутат занимает должность замдиректора МУП «Тавдинское ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению». В прошлом году депутаты приняли решение о выделении 5 млн рублей предприятию. При этом нарушив указ губернатора Свердловской области о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.

В результате из выделенных 5 млн рублей 3 пошли на зарплату работникам МУПа, в том числе и самой Волковой, более 1 млн – на налоги и более 344 тысяч на закупку материалов.

Прокуратура потребовала устранить нарушения и направила в региональный департамент противодействия коррупции требование о рассмотрении отзыва мандата депутата у Волковой. 16 мая состоялся совет думы, на котором четверо депутатов решили не рассматривать этот вопрос.