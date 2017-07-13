Евгений Ройзман не проходит муниципальный фильтр в Свердловской области

Как пишут «Ведомости» , Евгений Ройзман на данный момент собрал лишь 45 подписей для преодоления муниципального фильтра. Если он не наберет нужное количество голосов от депутатов, то не сможет принимать участие в губернаторских выборах в качестве кандидата.

При этом сам Ройзман считает, что его предвыборной гонке всячески препятствует ЦИК. Так, недавно ЦИК сообщила, что выдвижение Ройзмана прошло с нарушениями. Сейчас партия, которая выдвинула его в кандидаты, принимает меры по устранению недочетов.