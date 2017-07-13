Евгений Ройзман не проходит муниципальный фильтр в Свердловской области
13 июля 2017, 10:00Политика
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, вероятно, не сможет принять участие в борьбе за губернаторское кресло.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Ведомости», Евгений Ройзман на данный момент собрал лишь 45 подписей для преодоления муниципального фильтра. Если он не наберет нужное количество голосов от депутатов, то не сможет принимать участие в губернаторских выборах в качестве кандидата.
При этом сам Ройзман считает, что его предвыборной гонке всячески препятствует ЦИК. Так, недавно ЦИК сообщила, что выдвижение Ройзмана прошло с нарушениями. Сейчас партия, которая выдвинула его в кандидаты, принимает меры по устранению недочетов.
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