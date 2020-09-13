В Нижнем Тагиле начались довыборы в городскую Думу

В Нижнем Тагиле начались довыборы в городскую Думу

Сегодня, 10:28ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле начались довыборы в городскую Думу. Голосованием выберут депутатов 10 округа.

В 8:00 начали свою работу избирательные участки. Около 20 тысяч граждан из районов Выя, Лебяжки и поселков Кирпичный, Пырловка и Евстюниха смогут изъявить свою волю на избирательных участках Нижнего Тагила.

Голосование проходит по всей Свердловской области. Довыборы депутата Законодательного по Краснотурьинскому избирательному округу №16, определят депутатов представительных органов 10 муниципальных образованиях. Полный состав Думы избирают в Махневский муниципалитет, по остальным округам – довыборы, сообщает региональный Избирком.

На всех участках для голосования предприняты необходимые меры безопасности, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для всех участников и персонала имеются в наличии защитные маски, антисептик, перчатки и письменные принадлежности. Присутствует разметка для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, на место в городскую Думу Нижнего Тагила претендуют шесть кандидатов: Сергей Бурлай от ЛДПР, Александр Долгоруков от партии "Единая Россия", Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева - "Яблоко", Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и самовыдвиженец Сергей Бердников.

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