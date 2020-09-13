В Нижнем Тагиле начались довыборы в городскую Думу

На всех участках для голосования предприняты необходимые меры безопасности, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для всех участников и персонала имеются в наличии защитные маски, антисептик, перчатки и письменные принадлежности. Присутствует разметка для соблюдения социальной дистанции.