Уральский депутат Госдумы поблагодарил Кадырова за «международную политику»
Сегодня, 11:57ПолитикаФото: страница Александра Петрова в соцсети
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Депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров записал видеообращение к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, которого поблагодарил за «правильную международную политику». Запись размещена на странице депутата Госдумы от Чеченской Республики Шамсаила Саралиева.
Сюжеты: Екатеринбург
Петров отметил, что не так давно вернулся из Саудовской Аравии, где заметил в местных СМИ множество публикаций о Кадырове. Депутат подчеркнул, что там Кадырова очень уважают, что говорит о том, что он «международный политик».
Считаю, что это правильный путь от простого парня, который теперь влияет на международную политику и на отношения России с арабскими странами. Спасибо вам огромное. Простой уральский парень, сельский учитель Петров, говорится в обращении.
Александр Петров, согласно официальной биографии, окончил Пермский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель физики». Однако педагогической деятельностью он занимался недолго и открыл свой бизнес в области фармацевтики — создал холдинг «Юнона».
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