Прохоров намерен баллотироваться на пост президента России

Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла накануне в Москве. Программу бизнесмен-политик представит после того, как его зарегистрируютв кандидаты.

Ранее никому из оппозиционеров, не прошедших согласования с Кремлем, не удавалось дойти до этапа регистрации, пишет РБК daily. Прохорова же вчера показали по всем федеральным каналам. Эксперты говорят, что он стал «манной небесной» для власти, не сумевшей погасить протесты интеллигенции после выборов в Госдуму.