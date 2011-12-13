Прохоров намерен баллотироваться на пост президента России
13 декабря 2011, 08:17Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил о своем решении баллотироваться на пост президента России.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая прошла накануне в Москве. Программу бизнесмен-политик представит после того, как его зарегистрируютв кандидаты.
Ранее никому из оппозиционеров, не прошедших согласования с Кремлем, не удавалось дойти до этапа регистрации, пишет РБК daily. Прохорова же вчера показали по всем федеральным каналам. Эксперты говорят, что он стал «манной небесной» для власти, не сумевшей погасить протесты интеллигенции после выборов в Госдуму.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей