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Выборы депутатов Городской думы Нижнего Тагила состоятся 4 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выборы депутатов Городской думы Нижнего Тагила состоятся 4 марта

13 декабря 2011, 16:36ПолитикаВалерия Лошкарева
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