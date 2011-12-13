Выборы депутатов Городской думы Нижнего Тагила состоятся 4 марта
13 декабря 2011, 16:36ПолитикаВалерия Лошкарева
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На 4 марта 2012 года назначена дата выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва.
Такое решение приняли депутаты на очередном заседании городской Думы 12 декабря. Напомним, решение о назначении выборов депутатов горДумы нового созыва принимается не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Выборы пройдут по новым правилам: 13 депутатов будут избираться на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, 14 мандатов городской Думы распределятся между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, пропорционально числу избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.
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