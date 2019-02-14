Детский омбудсмен Анна Кузнецова приедет в Екатеринбург 18 февраля

Еще одним из поводов приезда омбудсмена в Екатеринбург могли стать проблемы с зачислением детей в первый класс. Напомним, что в Екатеринбурге из-за сбоя информационной системы ряд заявок был обработан с задержкой, из-за чего некоторые дошколята не были зачислены в желаемую школу. В связи с этим мэрией было принято решение о зачислении всех детей в заявленные учреждения, что может привести к переполненности классов.