Детский омбудсмен Анна Кузнецова приедет в Екатеринбург 18 февраля
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова посетит Екатеринбург 18 февраля.
В столицу Урала 18 февраля приедет детский омбудсмен Анна Кузнецова. Сообщается, что Кузнецова примет участие в «Беременных посиделках». Это мероприятие, организованное в целях поддержки будущих матерей.
Помимо этого, омбудсмен пообщается с представителями сферы здравоохранения и встретится с организацией «Совет матерей».
Еще одним из поводов приезда омбудсмена в Екатеринбург могли стать проблемы с зачислением детей в первый класс. Напомним, что в Екатеринбурге из-за сбоя информационной системы ряд заявок был обработан с задержкой, из-за чего некоторые дошколята не были зачислены в желаемую школу. В связи с этим мэрией было принято решение о зачислении всех детей в заявленные учреждения, что может привести к переполненности классов.
Ранее данную инициативу подверг критике детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков, пишет «Уралинформбюро».