Солнечногорск вместо района стал городским округом, что внесло изменения в избирательный процесс. В первый раз выберут единый городской совет вместо нескольких районных.

Городу удалось стать одним из первых муниципалитетов, где появились комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они полностью решают проблему массовых вбросов.

Также задействована система видеофиксации и привлечено большое количество наблюдателей. В современной России такие выборы могут стать самыми образцовыми, сообщило издание "Новые известия".

Наблюдатели рассказали, что фиксируемые недочеты сразу же устраняются. Руководитель исполнительного комитета "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова отметила, что сделанные правозащитниками замечания устранили в оперативном порядке. Не было серьезных нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования.

"Сообщения о возможных нарушениях на данный момент не подтверждены. При этом следует отметить, что существует проблема правового просвещения участников выборов", - отметила Булгакова.

Примечательно, что текущие выборы стали настолько же интересны, как губернаторские кампании Дальнего Востока. В тот момент неожиданными получились результаты, которые продемонстрировали популярность протестных настроений.

Директор АНО «Центр прикладных исследований и программ» Сергей Румянцев заявил, таких избирательных избирательных кампаний, как сейчас еще не было. Одной из причин является то, что волна социальных потрясений минувшего года только дошла до кошельков россиян.

"Электоральная встряска в Хабаровском крае и Приморье вносят изменения в те послания, с которыми идут кандидаты и партии на выборы. Профессиональное сообщество отслеживает выдвигаемые к власти запросы и какие ответы чиновники удовлетворят этим запросам. Быть первой кампанией года всегда ответственно и рискованно", - пояснил Румянцев.

К трем часам явка избирателей составила 12%.

Глава региональных проектов Центра ПРИСП, члена РАПК Антон Садкин пояснил, что выборы стали предпоследним этапом административного реформирования региона. Последним этапом окажутся выборы в горокруге Одинцово, которые назначены на 21 апреля.