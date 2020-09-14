Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву

Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву

Сегодня, 12:48ПолитикаPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 14 сентября до конца недели будет работать в столице Российской Федерации, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, визит может быть связан с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в столицу Урала. Он должен состояться в конце сентября — начале октября 2020 года.

Как ожидается, в ходе визита Куйвашев должен принять участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в режиме ВКС. Также у губернатора Свердловской области должна состояться встреча с генеральным директором фонда защиты прав граждан Олегом Говоруном.

Во вторник Куйвашев будет участвовать в расширенном штабе по борьбе с коронавирусом.

16 сентября он будет награждать граждан на мероприятии, которое приурочено к Дню пожилого человека.

В четверг планируется рабочая поездка Куйвашева в Сухой Лог.

В пятницу он будет участвовать в совете по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области.

В выходные Куйвашев планирует посещение спортивных мероприятий, ожидается его присутствие на футбольном и хоккейном матчах.

Напомним, что визит президента РФ ожидается в Екатеринбург в начале октября 2020 года. Его ждут на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Свердловская областьЕвгений КуйвашевМосква
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы