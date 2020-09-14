Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву

Как ожидается, в ходе визита Куйвашев должен принять участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в режиме ВКС. Также у губернатора Свердловской области должна состояться встреча с генеральным директором фонда защиты прав граждан Олегом Говоруном.