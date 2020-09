Губернатор Евгений Куйвашев уехал работать в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 14 сентября до конца недели будет работать в столице Российской Федерации, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, визит может быть связан с подготовкой к визиту президента Владимира Путина в столицу Урала. Он должен состояться в конце сентября — начале октября 2020 года. Как ожидается, в ходе визита Куйвашев должен принять участие в заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в режиме ВКС. Также у губернатора Свердловской области должна состояться встреча с генеральным директором фонда защиты прав граждан Олегом Говоруном. Во вторник Куйвашев будет участвовать в расширенном штабе по борьбе с коронавирусом. 16 сентября он будет награждать граждан на мероприятии, которое приурочено к Дню пожилого человека. В четверг планируется рабочая поездка Куйвашева в Сухой Лог. В пятницу он будет участвовать в совете по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области. В выходные Куйвашев планирует посещение спортивных мероприятий, ожидается его присутствие на футбольном и хоккейном матчах. Напомним, что визит президента РФ ожидается в Екатеринбург в начале октября 2020 года. Его ждут на международном форуме «Россия — спортивная держава». В октябре в Екатеринбурге ожидают приезд Владимира Путина

