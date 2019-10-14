Итоги недели: народный сход, недострой на Вагонке и приём депутата Госдумы

Прошлая неделя в Нижнем Тагиле закончилась народным сходом. На него пришли около сотни человек, которые беспокоятся об «экологическом» будущем Нижнего Тагила: в первую очередь о состоянии воды, которая поступает с заросшего водорослями Черноисточинского пруда и последствиями от строительства мусоросортировочного полигона. От мэрии на сход пришёл начальник отдела по экологии Алексей Сергеев, но, судя по реакции, остальные участники не удовлетворились его ответами, а после возмущались, что не пришёл сам глава города.

На народном сходе в Нижнем Тагиле выступил представитель мэрии

Мэр Владислав Пинаев тем временем объявил о сдаче первого этапа нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Планировалось, что работы будут завершены только 15 октября, однако дорожники сделали всё на несколько дней раньше и уже ждут перевода денег на следующий этап, согласно которому в 2020 году будут отремонтированы ещё 22 тагильские улицы.

В Нижнем Тагиле приняли все объекты БКАД

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин дал большое интервью, которое также было посвящено экологическим проблемам Нижнего Тагила.

«Многие думают: были бы в Нижнем Тагиле прямые выборы мэра, Носов вернулся бы, но…»

С журналистами также пообщался его младший коллега — общественник и, по всей видимости, начинающий политик — Дмитрий Арды, который с сентября возглавил тагильское отделение «Молодой гвардии ЕР». Зачем 20-летнему юноше, который даже институт ещё не закончил, заниматься партийной деятельностью? Читаем.

«В 15 лет я не отображал, какая партия и какие интересы преследует»

Госжилинспекция ищет подрядчика на недостроенный жилкомплекс «Тимирязевский». По данным прокуратуры Дзержинского района, надежды на нынешнего застройщика — «СУ-1» — нет. Правоохранители заявили, что никаких существенных продвижению ни по первому, ни по второму дому нет, и ждать их от «сушников» не приходится.