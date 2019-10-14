СМИ: в Нижнем Тагиле закрывается ИА «Новый город»

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, на сегодняшний день «Новый город» возвращает деньги бизнесменам за рекламные материалы, которые не были выпущены. Также из редакции увольняются сотрудники.

Свой уход подтвердил главред издания Алексей Хлопотов:

Мне предложили очень хорошую и перспективную работу, я бы даже назвал её «работой мечты». Поэтому не смог отказаться от предложения и написал заявление об уходе. Сейчас учредитель решает, что делать с «Новым городом». Один из вариантов был действительно закрыть сайт и прекратить выход газеты. Я был против. Предложил варианты продолжения работы «Нового города» и кандидатуру на должность главреда. Поначалу это не было принято. Но сейчас вопрос снова обсуждается, и я думаю, что «Новый город» продолжит свою работу.

На сегодняшний день обязанности главного редактора исполняет Наталья Филимонова, которая летом пробовалась на должность редактора новостей в муниципальное «Тагил-ТВ».

Сам Александр Соловьёв закрытие «Нового города» и перестановку кадров не подтвердил: