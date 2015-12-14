Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нижний Тагил выбрал горожан, которые будут заседать в Молодёжном парламенте Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Нижний Тагил выбрал горожан, которые будут заседать в Молодёжном парламенте Свердловской области (ФОТО)

14 декабря 2015, 09:45ПолитикаПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»