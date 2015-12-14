Нижний Тагил выбрал горожан, которые будут заседать в Молодёжном парламенте Свердловской области (ФОТО)

Предвыборная гонка имела почти взрослый ажиотаж. Агитаторы, представляющие некоторых юных политиков, настолько активно продвигали своих кандидатов, что нарывались на грубость в свой адрес.

Тем не менее, голосование состоялось. На избирательном участке, расположенном в Нижнетагильском педагогическом колледже №1, побывали журналисты TagilCity.ru.

Там было всё по-взрослому. Или почти всё. Настоящие бюллетени, настоящая урна (хоть и малого размера), настоящая избирательная комиссия.

Вот только ст. 7 законодательства о выборах, согласно которой голосование должно быть тайным, обеспечивалась в стиле «хэнд-мейд».

На фото: импровизированная кабина для голосования

Кроме того, отсутствовал механизм, который должен контролировать то, чтобы один человек голосовал один раз.

Совесть – лучший контролёр шутя прокомментировал для TagilCity.ru один из членов избирательной комиссии.

Так или иначе, тагильчане сделали свой выбор. В голосовании приняло участие более 18 тысяч человек. По предварительным данным 40% голосов завоевала Нижнетагильская молодёжная общественная организация «Уралвагонзавод». Следом идут: Совет по работе с молодёжью ЕВРАЗ НТМК (14,7%), «Молодая гвардия Единой России» (9,6%) и ЛДПР (9%).

Таким образом, из пяти мандатов в Молодёжном парламенте Свердловской области два достаются представителям УВЗ и по одному остальным вышеперечисленным политическим силам.

Как много сделают молодые парламентарии для родного города и области – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.