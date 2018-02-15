Законопроект о пожизненном заключении педофилов рассматривают в Госдуме РФ
15 февраля, 09:00Политика
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В Госдуме РФ предложили ввести пожизненное заключение для насильников, которые совершили преступления в отношении детей до 14 лет.
Отмечается, что документ, предусматривающий такую меру ответственности за преступления сексуального характера, повлекшие тяжкие последствия для здоровья и жизни детей, получил поддержку судебных и правоохранительных инстанций. В том числе законопроект поддержали в министерстве здравоохранения, Роскомнадзоре, в Институте им. Сербского, а также в ведомстве Уполномоченного по правам ребёнка.
Вице-спикер государственной думы Ирина Яровая отметила, что предложения в законопроекте основаны на тщательном анализе статистики совершения деяний и их характера, передает издание «Известия».
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