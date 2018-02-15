Законопроект о пожизненном заключении педофилов рассматривают в Госдуме РФ

Отмечается, что документ, предусматривающий такую меру ответственности за преступления сексуального характера, повлекшие тяжкие последствия для здоровья и жизни детей, получил поддержку судебных и правоохранительных инстанций. В том числе законопроект поддержали в министерстве здравоохранения, Роскомнадзоре, в Институте им. Сербского, а также в ведомстве Уполномоченного по правам ребёнка.