Мэр Нижнего Тагила опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Южного Урала

По словам Носова, эти слухи являются очередной провокацией, которые периодически запускаются в политических кругах его оппонентами. Нынешний мэр не намерен уходить со своего поста и будет дальше трудиться в Нижнем Тагиле над развитием города.

Ясно понимаю, с какой целью распространяется информация в СМИ о моем уходе. Это делается для того, чтобы повлиять на настроения тагильчан и отвлечь их от выборов. Другого объяснения я не вижу. За эти годы мы много реализовали, что-то можно было сделать и быстрее, и лучше, но опыт, который был накоплен, позволяет нам уверенно двигаться вперед заявил Носов.

Отметим, что год назад Сергею Носову пророчили скорое назначение на пост губернатора Кемеровской области. Эти слухи запускались в СМИ на фоне болезни кемеровского губернатора Амана Тулеева. Также в 2016 году ряд СМИ назвал Носова возможным претендентом на пост главы Свердловской области. Это произошло после назначения тагильского мэра в высший совет партии «Единая Россия».

Напомним, что с 24 сентября 2014 года губернатором Челябинской области работает Борис Дубровский.