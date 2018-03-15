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Мэр Нижнего Тагила опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Южного Урала
Сюжеты:
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Мэр Нижнего Тагила опроверг слухи о своем назначении на пост губернатора Южного Урала

15 марта, 14:05ПолитикаЛев Истомин
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